Tudor è più juventino di Motta, ma non basta: due sfide diranno la verità

: grazie a una rete di Kenan Yildiz i bianconeri hanno sconfitto il Genoa e hanno ripreso il cammino per la corsa a un posto in, cammino che si era bruscamente interrotto con le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Sia in sede di presentazione, sia nel match che ha segnato il suo esordio sulla panchina bianconera,, e non è il caso qui di tornare sulle parole della vigilia, sul comportamento in panchina e sulle parole del post, tutti aspetti già ampiamente sviscerati.società, calciatori e tifosi. E non è un caso che i tifosi da curva abbiano ripreso a sostenere la squadra, dopo aver salutato il nuovo condottiero sotto la sua camera al J Hotel.

Fin qui l'esordio.. Per raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto in campionato e per salvare la stagione della Juventus, oltre a quelle dell'appartenenza, sulle onde delle quali è arrivata la prima vittoria. A Tudor occorreranno, prima e durante le partite,della squadra, dialogo con i calciatori. Tutte qualità che, intendiamoci, Tudor ha dimostrato in carriera di poter avere.

Soprattutto, come allenatore,, contro due concorrenti dirette per il quarto posto. Due partite, la Roma il 6 aprile e il Bologna il 4 maggio, che saranno intervallate dai match con Lecce, Parma e Monza., che dopo un'incredibile rimonta ha portato la sua Roma a soli punti dalla Juventus, prima dello scontro diretto,(alla 30esima giornata stessa posizione in classifica, al quarto posto, pur con un punto in meno del predecessore, ma a differenza di Motta una semifinale di Coppa Italia da giocare e una League Phase di Champions nel calendario autunnale e invernale).

: quell'estate il croato lasciò definitivamente la Juventus da calciatore, dopo un anno fermo per infortunio, e Ranieri arrivò sulla panchina bianconera.ha incrociato i tacchetti in campo negli stessi anni in Serie A.