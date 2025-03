Lasi è ritrovata ieri alla Continassa e ha iniziato il percorso di avvicinamento alla gara contro il Genoa, che sabato alle 18 allo Stadium vedrà i bianconeri tornare in campo in Serie A, con l'importantissima novità del cambio in panchina. Igor Tudor ha preso ufficialmente il posto dell'esonerato Thiago Motta con l'obiettivo di risollevare immediatamente i bianconeri in vista di un finale di stagione in cui l'obiettivo minimo e fondamentale dovrà essere quello dell'accesso ad un piazzamento Champions. Quello dell'allenatore croato è un ritorno dato che in bianconero ha già vissuto annate sia da giocatore che da vice-allenatore con Pirlo in panchina, ma Tudor immediatamente ha provato ad entrare nella testa dei suoi nuovi giocatori.

Con il suo primo discorso al gruppo squadra, infatti, l'ex Lazio ha scelto parole che puntavano al cuore prima che al campo. Secondo quanto riportato da Repubblica il succo è sempre stato quello di ricordare a tutti chee cheTudor non era ovviamente solo sui campi della Continassa. Il suo primo allenamento da tecnico della Juventus, oltre che il suo staff ha visto. In sostanza alla squadra è stato tolto ogni alibi e le prossime 9 partite non si potranno davvero più sbagliare. La Champions è alla portata, saranno i calciatori a giocarsi la faccia.