Tudor: "Koopmeiners migliora nella gamba, il goal gli serviva. Rimanere alla Juventus? Io qua sto bene"

AFP via Getty Images

L'allenatore dellaIgorha parlato a Sky dopo la vittoria per"Sì, abbiamo finito male, Thuram ha perso quella palla, abbiamo preso goal, si poteva soffrire meno. Abbiamo fatto 70-80 minuti di buon livello, primo tempo molto bene, secondo non male, poi c'è stato un po' di nervosismo ma va bene".- "A Koop serviva il goal, ha fatto una bella partita, vedo miglioramenti nella gamba. Anche Dusan ha fatto bene, peccato che non abbia segnato ma ha fatto il suo lavoro di attaccante".- "I ragazzi venivano da due brutte partite, usciti dalle coppe, non era facile. Ci sono diversi tipi di calcio, quello che piace a me richiede ritmo e una preparazione fisica particolare. Ognuno sceglie il suo e prova a vincere con quello".

- "Il primo preferisce sempre giocare a sinistra, ho chiesto ad Andrea e lui mi ha dato disponibilità a cambiare fascia, anzi dice anche meglio per lui a destra".- "Non mi piacciono i paragoni, specie con chi è stato qua prima di me, è poco gentile. Il secondo è stato un bellissimo goal, mi piace sviluppare questi concetti e cercare la connessione tra i giocatori".- "Io rispondo sempre alla stessa maniera. Sto bene, sono felice alla Juventus e preparo sempre l'allenamento del giorno dopo".