Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: "E' strano vedere così Conte e Sarri, ma il calcio è bello per questo. Sono fan di entrambi, bisogna andare orgogliosi di loro".



SULLO SCUDETTO - "La Juve non può vincere per 30 anni di fila, prima o poi succederà. Conte darà tanto all'Inter, ma la Juve parte favorita. C'è anche il Napoli, ci sono tante partite belle da vedere".