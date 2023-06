La sua esperienza alla guida delsi conclude dopo appena una stagione e nella giornata di oggi quelli che eranoCome riferisce L'Equipe,rispetto alla naturale scadenza del contratto l'avventura in Ligue 1. Una scelta che successivamente l'ex calciatore della Juventus ha trasmesso ai suoi calciatori poco prima di dare il via alla seduta di allenamento., ma già in queste ore. O, per meglio dire, un ritorno, considerando che il tecnico 45enne aveva rivestito il ruolo di collaboratore nello staff di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021.destinato a durare fino al 2025 da contratto. I vertici della Juve hanno ribadito a più riprese la fiducia nell'operato del tecnico livornese, capace di portare la squadra in semifinale di Coppa Italia e di Europa League e di conquistare un numero di punti in campionato che, senza penalizzazioni, gli avrebbe consentito di qualificarsi alla prossima Champions League al netto delle tante vicissitudini extra-campo.- Allo stesso tempo,- con tanti esponenti di spicco che hanno palesato più o meno direttamente il loro malcontento -, decisa inoltre ad andare in fondo sul fronte dell'individuazione del nuovo direttore sportivo e provare in particolare a concludere l'operazione che porterebbe Cristiano Giuntoli a Torino, De Laurentiis permettendo, nonostante Allegri spingesse per altri profili e non abbia gradito il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta dell'attuale responsabile dell'area tecnica del Napoli. Ecco perché non si può escludere alcuno scenario in casa Juve, col nome di Igor Tudor da tenere in assoluta considerazione alla luce dei più recenti accadimenti in quel di Marsiglia.