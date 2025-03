Agitato, razionale, ammonito e assistman: com’è andata la prima di Tudor da allenatore della Juventus

GETTY

Nuovo allenatore e nuova vita per lache, nella prima con Igorin panchina, torna alla vittoria. Lo fa con un 1-0 marchiato da una prodezza di, una delle tante scelte azzeccate dal croato che già dalla prima ha voluto cambiare le cose ePartecipe, carico e super motivato, l’ex Lazio e Marsiglia è statodella gara – entrando anche nel– e si è tolto la prima soddisfazione da quando è in carica.Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutta la suaAlla vigilia era stato già celebrato dai tifosi bianconeri che gli avevano tributato un omaggio sotto alla sua camera del ritiro pre gara.Ovazione per l’ex difensore che è poi continuata nella giornata di oggi, quella della gara. La Juventus è stata accolta dafuori dallo stadio, unrispetto a quello di sole poche settimane fa.quando questa si è riversata sul prato verde per riscaldarsi in vista del match. L'allenatore era insieme ai giocatori nel tunnel edAnche in questo caso ha senso parlare di rottura rispetto al passato: tutti i giocatori e non solo i titolari poi hanno partecipato ai preparativi pre Genoa. L’undici scelto infine l’ha premiato.– ruolo nel quale era esploso a Stoccarda – ha disputato una delle sue partite migliori della stagione, laha retto, concedendo poco.si è mosso bene anche se non ha inciso sotto porta. Unica nota stonata quelche è parso anche oggi spento mentre, ormai relegato a panchinaro e riportato ora al centro del progetto, ha dispensato giocate d'alta scuola e deciso il match.

Idolo di casa, Tudor è statodai suoi tifosi. Prima di Juventus-Genoa, laaveva emanato un comunicato nel quale faceva sapere che sarebbedopo le tensioni e le contestazioni dell'ultimo periodo. “Con l'arrivo di mister Tudor,, il vento avverso soffiato fino ad ora può cambiare. Ci auguriamo che da oggia questa maglia e a questi colori che noi tanto amiamo si riesca a percepire anche da voi che fino ad ora le lasciandoci increduli., si leggeva. Allo Stadium poi ha fatto capolino, in Curva Sud, uno striscione:insieme a un altro che recitava. L'allenatore croato ha apprezzato e salutato i tifosi.

Come detto, Tudor è statoHa seguito passo dopo passo i movimenti dei suoi, spronando i giocatori e indicando dove dovessero spostarsi per far male alla squadra di”, questo il mantra ripetuto allo sfinimento per spiegare come i giocatori dovessero avanzare e cercare le giocate verso la porta diAnche questa un cambio di strategia rispetto al passato. È però al 26’ che Tudor si dimostra davvero, anche nei fatti.La palla infatti finisce fuori dal campo, nelle sue vicinanze. L’allenatorea Koopmeiners, velocizzando molto il gioco. L’olandese la gioca, servendo il turco che fa 1-0. Il resto della gara lo vede impegnato a seguire i suoi e battagliare con i direttori di gara.a riportarlo nella propria area dopo esserne uscito e non di poco. Nel secondo tempo il croato viene ancheper proteste. Al triplice fischio infine può esplodere di gioia e festeggiare la vittoria e i tre punti, il primo passo nella