L'allenatore dell'Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Brescia, soffermandosi in particolare sulla squalifica di 3 turni subita da De Paul: “C'è stata una provocazione da parte dell'avversario, aveva subito un fallo da rosso, tanti insulti. Tre giornate di squalifica sono esagerate, almeno una andrebbe tolta. Ci ho parlato, De Paul ha fatto uno sbaglio grande, ma è un ragazzo intelligente e sono sicuro che imparerà”.



Sulle scelte di formazione: Contro l'Inter Samir è rimasto a riposo perchè reduce dagli impegni con la nazionale, ma domani tornerà in campo. Okaka e Troost-Ekong: "Si sono allenati tutta la settimana, vedremo come utilizzarli. Vengono da delle problematiche e dobbiamo valutare, ma saranno con la squadra