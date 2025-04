Tudor striglia la Juventus: "Ci è mancato tutto, serve cattiveria per fare goal, non gli schemi"

L'allenatore della Juventusha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra a Parma dopo la sconfitta di misura per effetto della rete al termine del primo tempo di Pellegrino. ", nella ripresa abbiamo spinto tanto ma poco pericolosi. Nel primo tempo loro meglio sulle seconde palle, più agonismo anche per le caratteristiche. PoiSiamo dispiaciuti, i ragazzi anche. Si va avanti, niente. Ci sono ancora 5 gare, no? Tanti punti in ballo e si gioca in 4 giorni", ha dichiarato il tecnico croato.Sulla prova dei due attaccanti centrali,, schierati per la prima volta insieme dal primo minuto: "La valutazione? Si poteva fare di più, chiaramente.Si deve lavorare lì, si deve crescere, con cattiveria, di battagliare, di andare lì a fare gol.. Vlahovic? Ha sentito un piccolo fastidio".ha chiuso il suo intervento a DAZN con un riferimento allo slittamento della partita, inizialmente prevista per lunedì (prima della morte di Papa Francesco): "Ci adattiamo e andiamo avanti. Il Parma sta andando forte da quel punto di vista,Il gol. Non posso dire che loro hanno fatto qualcosa in più, è una sconfitta e va accettata. Si va avanti".