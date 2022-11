Tunisia-Australia (calcio d'inizio alle ore 11 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. All'esordio la Tunisia ha pareggiato 0-0 con la Danimarca, mentre l'Australia è stata sconfitta in rimonta per 4-1 dalla Francia.



PROBABILI FORMAZIONI



TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Laidouni, Skhiri, Ali Abdi; Ben Slimane, Msakni; Khazri. CT: Kadri.



AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; Irvine, Mooy, McGree; Leckie, Duke, Goodwin. CT: Arnold.



Arbitro: Daniel Siebert, assistenti Rafael Foltyn e Jan Seidel, Said Martinez quarto uomo, Dankert e Fritz al Var.