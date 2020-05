Quattro mesi di prigione per aver inveito contro un agente che lo aveva fermato mentre violava la quarantena anti-Covid decisa dal governo tunisino. Protagonista della vicenda, come si legge su Repubblica.it, Hamdi Nagguez, difensore nordafricano in forze ai lituani dell'FK Suduva. Come riportano i media locali il calciatore tunisino non sarà incarcerato ma dovrà scontare la pena in libertà vigilata con la condizionale.