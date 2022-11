Tunisia-Francia (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Education City Stadium di Doha. Già qualificata agli ottavi di finale, la Francia è in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti, 5 in più della Tunisia che è ultima a quota 1 insieme alla Danimarca.



PROBABILI FORMAZIONI



TUNISIA (4-4-1-1): Dahmen; Maaloul, Ghandri, Meriah, Talbi; Kechrida, Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane; Ben Slimane; Khazri. CT: Kadri.



FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Konaté, Varane, Camavinga; Tchouameni, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram. CT: Deschamps.



Arbitro: Matthew Conger, assistenti Mark Rule e Tevita Makasini, Salima Mukansanga quarto uomo, Al Marri e Bin Jahari al Var.