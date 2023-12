È stata diramata la lista definitiva dei convocati della Tunisia per la Coppa d'Africa che si giocherà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio. Un solo "italiano" presente, ossia il leccese Hamza Rafia.



PORTIERI: Muez Hassen (Club Africain), Aymen Dahmen (Al-Hazem), Bechr Ben Said (Union Monastirienne)

DIFENSORI: Ali Abdi (Caen), Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah (Esperance Tunisi), Oussama Haddadi (Greuther Furth), Ali Maaloul (Al Ahly), Hamza Jelassi (Etoile du Sahel), Yan Valery (Angers), Wajdi Kechrida (Atromitos), Morthadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Alaa Ghram (Clpub Sfaxien)

CENTROCAMPISTI: Houssem Tka (Esperance Tunisi), Hamza Rafia (Lecce), Anis Ben Slimane (Sheffield United), Aissa Laidouni (Union Berlino), Mohamedd Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte), Hadj Mahmoud (Lugano)

ATTACCANTI: Youssef Msakni (Al Arabi), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Sayfallah Ltaief (Winterthur), Bassem Srarfi (Club Africain), Naim Sliti (Al Ahli), Elias Achouri (Copenaghen)