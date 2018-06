Tunisia-Inghilterra (calcio d'inizio alle ore 20) è la seconda partita del gruppo G al Mondiale in Russia dopo Belgio-Panama 3-0. Gli inglesi non hanno mai perso al Mondiale contro una squadra africana. Il ct Southgate era in campo 20 anni fa nella prima gara del gruppo G di Francia 1998: Inghilterra-Tunisia 2-0 con gol di Shearer e Scholes a Marsiglia. Dove, dopo la partita, si scatenò la guerriglia hooligan. Stasera si gioca a Volgograd, con le forze dell'ordine russe pronte a intervenire per far rispettare la sicurezza.



Spazio alla premiata ditta del Tottenham: Dele Alli sulla trequarti con capitan Harry Kane in attacco. Al suo fianco Sterling, mentre Rashford parte dalla panchina. Maguire viene preferito a Cahill in difesa, Henderson vince il ballottaggio con Dier nel ruolo di mediano. Dall'altra parte la Tunisia si affida al centravanti Khazri, autore di 11 gol in Francia nell'ultima stagione passata in prestito al Rennes, ma ancora di proprietà del Sunderland, retrocesso nella terza divisione inglese. Arbitra il colombiano Wilmar Roldan.