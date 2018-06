Ferjani Sassi, centrocampista tunisino dell'Al-Nassr e della Nazionale delle Aquile di Cartagine, sta attirando l'attenzione dei più importanti club europei con le sue prestazioni in Russia.



LE PAROLE DELL'AGENTE - L'agenzia che rappresenta il classe '92 ha diffuso un comunicato in merito: "La Sport Man di Alessio Sundas, procuratore del calciatore tunisino Ferjani Sassi, in questo momento in campo al Mondiale di Russia contro il Belgio e già in gol all'esordio contro l'Inghilterra, ha preso contatti con diversi club italiani offrendo agli stessi le prestazioni del calciatore Ferjani Sassi. Nel dettaglio, l'agente Alessio Sundas ha trattato con Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Torino, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Frosinone, Empoli e Bologna. I riscontri sono stati positivi, ma siamo solo all'inizio. Grazie alle spiccate qualità tecniche del giocatore e con l'aiuto di sponsor importanti a supporto, si continuerà a trattare, ma non è escluso che il giocatore possa anche trovare squadra altrove. Diversi importanti club in Europa hanno già contattato l'agente Sundas per chiedere informazioni al giocatore impegnato ora con la propria nazionale al mondiale in Russia che non può far altro che aumentare l'interesse delle squadre per il calciatore".