La Gazzetta dello Sport racconta dell'attesa della Stella Rossa per il ritorno in Champions contro il Napoli di questa sera e dell'ambiente che si ritroveranno gli azzurri: "Il tunnel è abbastanza inquietante, non ne scorgi la fine. Il tunnel è largo un paio di metri e lungo 75 passi. La prima parte. All’improvviso è più stretto, piu basso, più angusto. La prima sensazione è la lunghezza: non ne scorgi la fine. La seconda sensazione è la pendenza: stiamo andando all’inferno, certo, ma la discesa pensavamo fosse metaforica. E invece no. I 52.000 tifosi di stasera (tutto esaurito) sembreranno il doppio. La Curva Nord è quella degli ultras che qui hanno il nome discretamente enfatico di Delije, «Eroi». È il gruppo di Ivan Bogdanov, il gigante che conoscemmo la sera di Italia-Serbia, la sfida di Marassi sospesa per la violenza degli ospiti"