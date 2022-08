Ci sono voluti compagni e staff per dividere. La clamorosa lite tra i due al termine dista già facendo il giro del mondo, diventando virale. Eppure i due, che sono uno l’attaccante e l’altro l’allenatore dell’Adana,- La tensione della partita e, soprattutto, un rimprovero dell’ex allenatore delsarebbero alla base del litigio. All’Aeroplanino non è piaciuto l’atteggiamento di Mario una volta entrato in campo eE quando Balo ha risposto alle critiche ecco che gli animi si sono scaldati e. Balotelli è stato a lungo sul mercato e pareva essere vicino al trasferimento al. Un addio alla Turchia che ora potrebbe tornare in voga visto un rapporto che sembra ai ferri corti con Montella e l’arrivo all’Adana del colosso russoche ha tolto alla punta il posto da titolare.- Al termine del match, sbollita la rabbia, Montella ha vestito i panni del pompiere e provato a sgonfiare subito il caso. Alla stampa turca l'allenatore campano ha detto: "Da lui ci aspettiamo di più. Poi, sonoa fine match. Magari l'adrenalina fa dire altre cose, ma