Sono i sorrisi tutti italiani di Vincenzo Montella e Mario Balotelli ad accompagnare il successo dell'Adana Demirspor per 3-1 sul Rizespor, nella quinta giornata del campionato turco. L'attaccante bresciano ha infatti aperto le marcature trovando il suo primo gol in Superlig, mentre il tecnico ha prontamente riscattato lo 0-4 incassato all'esordio in panchina contro Karagumruk allenato da Francesco Farioli.



E proprio la formazione guidata dall'allenatore toscano è la principale rivelazione di inizio stagione: il 3-1 di venerdì sera contro lo Yeni Malatyaspor proietta il Karagumruk al quarto posto, a tre lunghezze dalla vetta della classifica. Il mattatore del match è stato un altro italiano, l'ex centrocampista del Milan Andrea Bertolacci, autore di una doppietta.