L'Istanbul Basaksehir, squadra di proprietà del governo turco che ha lanciato nel grande calcio Cengiz Under, continua a mettere tasselli verso la vittoria del primo campionato della sua storia. Una cavalcata che parla anche italiano. Già, perché a dividere il reparto offensivo insieme ai vari Elia, Turan, Adebayor e Robinho, c'è anche Stefano Napoleoni.



L'attaccante romano classe '86 milita da 3 anni nel club di Istanbul, e in questa stagione ha segnato 3 reti. L'ultimo di questi gol è arrivato ieri nel match contro il Fenerbache.



Entrato nell'ultimo quarto d'ora sul risultato di 1-1 (al vantaggio di Robinho aveva risposto il Fenerbache con Soldado), Napoleoni ha realizzato il decisivo 2-1 correggendo in scivolata da pochi passi un tiro rasoterra di Mossorò.



A 9 giornata dal termine della Super Lig, il Basaksehir ha un vantaggio di 11 punti sul Galatasary secondo (che però ha una partita in meno).