La Turchia si prepara ad accogliere Vincenzo Montella come nuovo commissario tecnico e Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale, ha parlato a TRT Spor dell'addio dell'ex ct Stefan Kuntz: "I giocatori della Nazionale non hanno un pensiero che dice 'vogliamo un allenatore turco'. Lavoreremo con qualunque allenatore arriverà. I funzionari della Federazione hanno semplicemente ascoltato la mia opinione come capitano a riguardo".



KUNTZ - "Era una persona molto positiva, non ho mai avuto problemi con lui. Ripeto era una persona positiva, ma era l'allenatore delle giovanili... Coi giovani così puoi avere un rapporto migliore, ma magari certi comportamenti potrebbero non essere accettati da alcuni calciatori. Chi arriva qua deve sapere come gioca la Nazionale, serve avere un sistema di gioco. La mia posizione per esempio è diversa ora, nel mio club gioco da numero 6 da oramai due stagioni".