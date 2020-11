L'amichevole fra Turchia e Croazia è finita 3-3, ma la vera notizia è un'altra. Domagoj Vida è rimasto negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo, quando sono arrivati (in ritardo) i risultato dei tamponi effettuati nei giorni prima della partita. Il 31enne difensore croato del Besiktas è positivo al Covid-19, così il ct Dalic è stato costretto a sostituirlo con Uremovic.



Alla Vodafone Arena di Istanbul erano in campo tre calciatori di Serie A: Badelj (Genoa), Rog (Cagliari) e Pasalic (Atalanta), quest'ultimo in gol nella ripresa. Quando poi sono entrati l'attaccante interista Perisic da una parte e il difensore juventino Demiral dall'altra. Invece sono rimasti in panchina i centrocampisti Brozovic (Inter) e Calhanoglu (Milan).