non ci sta. L'ex attaccante - tra le altre - di Torino, Inter e Parma, è intervenuto su Twitter schierandosi in maniera netta contro Erdogan e l'attacco turco contro i curdi. Dopo che i suoi connazionali avevano festeggiato la vittoria contro l'Albania mimando il gesto militare, Sukur ha twittato: "La mia é una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere é l'umanità".