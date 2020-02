Nelle ultime ore alcuni media turchi avevano fatto circolare la notizia di Adem Ljajic, attaccante del Besiktas, ex tra le altre di Fiorentina e Roma, contagiato dal Coronavirus. Il club turco ha così pubblicato un comunicato ufficiale, con il quale ha smentito seccamente le indiscrezioni: Ljajic non ha contratto il Coronavirus, ma bensì una semplice influenza.



IL COMUNICATO - "Il Besiktas smentisce categoricamente che il nostro giocatore Adem Ljajic sia affetto da coronavirus. Il giocatore ha avuto febbre alta a causa di placche alla gola che hanno causato un'infezione. I medici hanno stilato una cura e, dall’ultimo referto, il giocatore gode si salute stabile. Le notizie che girano da parte di alcune testate giornalistiche non corrispondono alla realtà e pertanto non devono essere prese in considerazione".