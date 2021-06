Turchia-Italia è il match inaugurale di Euro 2020. La direzione arbitrale è stata affidata all'olandese Danny Makkelie, che sarà assistito dai connazionali Steegstra e De Vries, mentre il VAR sarà Kevin Blom: gli episodi salienti della partita saranno raccontati nella nostra MOVIOLA LIVE:







45' CELIK COL BRACCIO LARGO, RIGORE NEGATO ALL'ITALIA: altro pallone in mezzo di Spinazzola, l'intervento di Celik è chiaramente irregolare col braccio largo, ma nè Makkelie nè il VAR Blom optano per il penalty.



44' BURAK YILMAZ VA A TERRA, NON C'E' NULLA: corpo a corpo tra l'attaccante turco e Chiellini, il giocatore del Lille si lascia giocare troppo facilmente.



29' CONTATTO BARELLA-YAZICI, SI GIOCA: il centrocampista turco colpisce con una leggera ancata il calciatore dell'Inter all'interno dell'area di rigore, Makkelie è vicino all'azione e non interviene.



21' ALTRO TOCCO COL BRACCIO, NUOVE PROTESTE AZZURRE: Immobile si crea lo spazio per calciare dal limite, Soyuncu prova a ritrarre il braccio ma colpisce il pallone. Ancora una volta la squadra arbitrale non vede gli estremi per il penalty.



17' L'ITALIA CHIEDE IL RIGORE: Spinazzola arriva al cross a sinistra, Celik intercetta la palla col braccio, comunque aderente al corpo. Makkelie fa proseguire.