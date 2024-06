Turchia, l'allarme di Calhanoglu: "Barella si è fatto male"

Getty Images

, centrocampista dellae dell'Inter, parla ai microfoni della RAI al termine dello 0-0 contro l'Italia: "Giocare contro l'Italia non è mai semplice, fanno sempre dei bei movimenti ma siamo rimasti compatti con le distanze giuste. Abbiamo lavorato bene contro una squadra forte, dobbiamo continuare così. Posso parlare solo della mia squadra, con Montella stiamo lavorando e puntando sulla tattica. Che effetto fa sfidare da avversario i compagni di club? È sempre bello vedere i miei compagni, siamo lontani ma vicini con il cuore. Barella si è fatto male, speco che recuperi in fretta. Per noi è stato un bene che non abbia giocato stasera ma spero che torni velocemente perché è molto importante per l'Italia".

TABELLINOITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (85' Calafiori); Cristante, Jorginho (62' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (66' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (66' Raspadori). Ct: Luciano Spalletti.A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy.TURCHIA (4-2-3-1): Bayndir; Celik (65' Ozkacar), Bardakci, Kabak (41' Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (65' Ozdemir); Aydin (46' Omur), Yazici (55' Kokcu), Yildiz; Yilmaz (81' Semih). Ct: Vincenzo Montella.

A disposizione: Gunok, Cakir, Demiral, Akaydin, Yokuslu, Kokcu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Ozkacar, Kahveci, Ozdemir, Omur, Kilicsoy, Uzun.