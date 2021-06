: superlativo sulla zuccata di Chiellini e sul tentativo di Spinazzola, prova a tenere a galla la Turchia, ma non è sufficiente.: spinge poco e perde nettamente il duello con Spinazzola. Partita sciagurata.: primo tempo di grande sostanza, l’autogol fa scendere in picchiata il voto. Gli toglie certezze, cambia la partita della Turchia.: primo tempo di grande autorità, si sgretola nella ripresa come il resto del reparto.Berardi si prende gioco di lui, si conferma l'anello debole.: uomo d’ordine, di filtro, calcisticamente poco educato e non perde l'occasione per dimostrarlo. Rischia di regalare all’Italia il 2-0 (dal 65’: nessun segnale della sua presenza)tanta corsa, poca qualità. Non dà sostegno a Celik (dal 76’: impalpabile)lento nel giropalla, nullo negli inserimenti, finisce nella morsa dei centrocampisti azzurri (dal 65’può giocare in mezzo al campo, ma non è decisamente il suo ruolo. Soprattuto questa sera): trotterella per il campo a caccia di una posizione che non trova mai. Lontano parente del giocatore devastante visto con il Lille (dal 46’entra con la voglia di spaccare il mondo, in quello che è stato il suo stadio. Fumo, tanto fumo)chi l'ha visto? Nessuna idea, nessuna giocata, nessuna invenzione, poca copertura, tanti errori gratuiti. Doveva essere la sua partita, finisce in un vortice di mediocrità insieme ai compagni.primo tempo di grande sacrificio, poco servito cerca un modo di limitare la costruzione dal basso degli Azzurri. Prova a fare a sportellate, ma serve a poco.squadra con un atteggiamento offensivo, ma solo sulla carta. La sua Turchia non dà mai l'idea di poter fare male all'Italia.