Turchia, Mourinho evita la stangata: ecco quante giornate ha preso

dopo quanto successo nel post-partita tra Fenerbache e Galatasaray in Coppa di Turchia, dove gli uomini di Okan Buruk si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Victor Osimhen. Si era parlato infatti di cinque potenziali giornate di squalifica per il tecnico portoghese ex Inter e Roma tra le altre:- La sanzione per l'allenatore portoghese è stata ridotta perchèLa reazione del portoghese, accusato di aver 'preso il naso' a Buruk, era arrivata in seguito a queste dinamiche.

- Quella diperò non è l'unica squalifica comminata dopo il caos dei quarti di finale della coppa nazionale turca: addirittura una giornata in più rispetto allo Special One per il vice del tecnico portoghese; tre turni per il preparatore dei portierie una per il preparatore atletico