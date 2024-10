Simone Gervasio

Turchia: Osimhen lancia il Galatasaray nel derby col Besiktas

un' ora fa



Il derby fra Galatasaray e Besiktas si tinge di giallorosso grazie alla vittoria per 2-1 firmata da una rete dell’ex Napoli Victor Osimhen che rafforza ulteriormente il primo posto in classifica tenendo a distanza sia il Samsunspor (secondo a meno 6) sia il duo Fenerbahçe-Besiktas, - 8, che però hanno una gara in meno.