Turchia, scene di follia contro il Trabzonspor: il Fenerbahce valuta il ritiro dal campionato

Scene di ordinaria follia. Nel corso della sfida di ieri sera tra Fenerbahe e Trabzonspor, c’è stata un’invasione da parte di diversi tifosi del Trabzonspor, che hanno deciso di lanciarsi all’assalto dei calciatori del Fenerbahce durante i festeggiamenti di questi ultimi, eludendo l'intervento della security dello stadio. Tra i giocatori finiti nel mirino dei violenti ci sono proprio Michy Batshuayi e Osayi Samuel, costretti a difendersi a modo loro dalla furia dei delinquenti che hanno cercato lo scontro. Stanno facendo in particolare il giro del web la scena che immortala l’attaccante belga sferrare un calcio in pieno volto a un suo aggressore nel tentativo di difendersi o il pugno rifilato dal suo compagno di squadra nigeriano ad un altro tifoso del Trabzonspor. Scene di panico totale, con l’intervento della polizia resosi necessario per provare a riportare la calma e per i quali sono stati già annunciati diversi arresti da parte della polizia locale.



LA CLAMOROSA IPOTESI – Da parte del Fenerbahce potrebbe arrivare una decisione epocale che ha annunciato di star riflettendo sul ritiro della squadra dalla Super Lig turca. La decisione sarà presa solamente il 2 aprile, quando si terrà un’Assemblea Generale straordinaria in cui si discuterà, come si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali, delle “azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio dalla Super Lig, in base agli eventi accaduti nella partita giocata la notte del 17 marzo 2024 e i recenti eventi avvenuti nel calcio turco”.



IL COMUNICATO -



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.03.2024



Il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 18.03.2024 e ha adottato la seguente decisione.



1- Ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 del nostro Statuto, su richiesta dell'intero Consiglio di Amministrazione, si terrà un'Assemblea Generale Straordinaria con il seguente ordine del giorno: è stato deciso che la prossima riunione si terrà martedì 2 aprile 2024 alle ore 17.00 presso il complesso sportivo di Istanbul e, se non verrà raggiunta la maggioranza richiesta, una nuova riunione si terrà lo stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, senza richiedere la maggioranza.



Ordine del giorno:



1- Apertura



2- Elezione del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Generale



3- Un momento di silenzio



4- Inno nazionale



5- Valutare le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio dalla Super Lig, sulla base degli eventi accaduti nella partita del campionato turco giocata la sera del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi nel calcio turco



6- Chiusura.