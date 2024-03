Turchia, scene di follia in Trabzonspor-Fenerbahce: Batshuayi e Osayi prendono a pugni i tifosi avversari VIDEO

Incroyables scènes de violence en Turquie après la victoire 3-2 du Fenerbahce face à Trabzonspor !



Certains supporters de Trabzonspor ont envahi la pelouse pour en découdre avec les joueurs du Fener.



Osayi Samuel ou encore Michy Batshuayi ont été confrontés à des… pic.twitter.com/LzB50H1PSo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2024

Absolutely crazy moment in Turkish football. Trabzonspor fans stormed the pitch and stormed the Fenerbahçe players!



The fans tried getting them in the tunnel too. pic.twitter.com/kuCf6bLk58 — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024

Crazy moments involving Bright Osayi-Samuel after Trabzonspor vs Fenerbahçe game. pic.twitter.com/XAiDhrjmE0 — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024

grazie alla rete decisiva dell’ex attaccante del Chelsea Michy Batshuayi, è stato il pretesto per- La rimonta dell’iniziale svantaggio di due reti (doppietta di Fred) grazie ai sigilli di Bardhi e Trezeguet su rigore avevano fatto pensare al passo falso della seconda forza della Superlig, cheA sua volta vincente tra le sofferenze (4-3) contro il Kasimpasa in una partita in cui è successo di tutto, con la doppietta, l'autorete e persino un rigore sbagliato da parte di Mauro Icardi: ora la classifica recita Galatasaray primo con 81 punti e Fenerbahce ancora alle calcagna con 79 punti, dopo 30 partite.- Ma più delle prodezze sul terreno di gioco hanno fatto parlareeludendo l'intervento della security dello stadio., costretti a difendersi a modo loro dalla furia dei delinquenti che hanno cercato lo scontro. Stanno facendo in particolare il giro del web la scena che immortala l’attaccante belga sferrare un calcio in pieno volto ad un suo aggressore nel tentativo di difendersi o il pugno rifilato dal suo compagno di squadra nigeriano ad un altro tifoso del Trabzonspor. Scene di panico totale, con l’intervento della polizia resosi necessario per provare a riportare la calma.- Bisognerà attendere i prossimi giorni per comprendere se dalla Federcalcio turco e dai vertici della Superlig arriveranno provvedimenti disciplinari nei confronti di Trabzonspor e Fenerbahce ed eventualmente nei confronti dei giocatori coinvolti negli incidenti. Un episodio che accende ulteriormente la parte finale del campionato, che vivrà il suo momento clou nello scontro diretto per la conquista del titolo, fissato per il prossimo 19 maggio, quando i campioni in carica del Galatasaray riceveranno nel proprio stadio gli acerrimi rivali del Fenerbahce per la sfida che verosimilmente deciderà le sorti dell’intera stagione.