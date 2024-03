Turchia, torna Balotelli e l'Adana Demirspor vince: media gol impressionante

GS

Due vittorie nelle ultime 18 partite, un crollo vertiginoso in classifica con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Prima di un ritorno e di un sussulto d’orgoglio. L'Adana Demirspor ha ritrovato il sorriso grazie al successo per 1-0 sul Fatih Karagumruk, in una sfida tutta "italiana": da una parte Mario Balotelli, dall'altra Sirigu, Biraschi e Bertolacci.



È finita 1-0 per la squadra di Karaman, grazie proprio alla rete firmata dal dischetto dall'ex attaccante di Milan e Inter. Balotelli, dopo aver saltato tre mesi a causa di un problema al ginocchio (che lo ha costretto a ricorrere a un intervento di chirurgia) ha già trovato due reti sin dal suo ritorno, portando a 5 il suo bottino stagionale in sole 9 presenze, con una media di un gol ogni 84'.