Turchia, UFFICIALE: salta (ancora) la panchina del Besiktas, addio a un campione d'Europa

un' ora fa



Fernando Santos non è più l'allenatore del Besiktas. In seguito al pareggio in casa per 1-1 col Samsunspor, il club turco ha annunciato la separazione con il tecnico portoghese. Fino al termine di questa stagione (quindi nelle ultime 6 partite di campionato) la squadra, quarta in classifica con 48 punti in 32 giornate, sarà guidata da Serdar Topraktepe.



Fernando Santos (69enne ex ct di Grecia, Portogallo e Polonia) era arrivato sulla panchina del Besiktas lo scorso 7 gennaio come quinto allenatore della stagione dopo Senol Gunes, Burak Yilmaz (ad interim), Riza Calimbay e Serdar Topraktepe (ad interim). Nella sua carriera da tecnico ha vinto l'Europeo 2016 e la Nations League 2019 con la nazionale portoghese oltre a un campionato con il Porto nel 1999, a due coppe del Portogallo e a due Supercoppe del Portogallo sempre col Porto, anche una coppa di Grecia con l'AEK Atene.