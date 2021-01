Si chiamava, ma quellaimpertinente lo infastidiva. Lavoravo per il Giornale, quello vero, fondato e diretto da Indro, anche lui prigioniero di un prefisso: all’anagrafe risultava essere Cilindro. "Ma lei il suo direttore come lo chiama", mi disse dopo che per l’ennesima volta l’avevo chiamato. "Lo chiamo Direttore", gli dissi. E lui: "Allora chiamami presidente".. So che Rosellanon sarebbe d’accordo, ma per valutare la statura di questo ingegnere meccanico che veniva da Aulla, al confine tra la Liguria e la Toscana, bisogna capire il contesto.prese unache faceva già parte dell'élite calcistica., una società che non era mai riuscita a ragionare e pensare in grande. Un club quasi sempre strumento degli interessi politici della città. Spesso cimitero degli elefanti, da, quasi sempre sottomessa al potere dicome si può capire dal famoso affarone con lache prelevò, cosiddetti gioielli ceduti dal costruttore comunista Alvaroin cambio dirilevò lada Gaetano, un presidente appassionato ma debole al punto di scoppiare a piangere per l’arbitraggio diche ne aveva fatta di cotte e di crude. Il nuovo presidente era sicuramente benestante ma non ricco., una misteriosa fabbrica dove la leggenda dice che trafficasse in armi.. Ma il pallino di Viola era l’uomo nero. Dicono che si occupasse di tutto in prima persona, delegando pochissimo ai suoi collaboratori al punto di chiudere personalmente le luci diprima di tornare a casa nel suo bellissimo appartamento di piazzale delle Muse.. Aveva scoperto molte ambiguità nella categoria ed era deciso a smascherarle.. Quando l’arbitro Bergamo, su segnalazione del guardalinee Sancini, annullò il famoso gol dinella partita scudetto con la, lui disse soltanto: "con la Juve è sempre questione di centimetri".. Restituito al mittente con una garbata lettera di accompagnamento "caro Giampiero, è meglio che questo righello lo tenga tu. Si tratta di uno strumento più utile per un geometra che per un ingegnere come me". Ladegli anni ottanta, la creatura costruita intorno a, aveva comunque spiccato il volo. Sette arbitri vennero dimissionati con la massima discrezione dopo una riunione del consiglio federale nel quale, scrive la storia, furono esibite prove concrete della corruzione.. Due partite decisive furono dirette dal signordi Livorno.La finale di quella che si chiamava, giocata all’Olimpico il, rappresentò la più grande amarezza. Accaddero fatti strani intorno all’arbitro, designato a dirigere la semifinale di ritorno con il