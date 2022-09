“Hanno ucciso la Formula Uno”.“Beh, ovviamente risorgerà, ci mancherebbe. Ma far finire il Gran Premio d’Italia dietro safety car è stato un delitto”.“Di sicuro ci avrebbe provato! Dubito che Verstappen avrebbe aperto la porta, ma qui c’è un problema di credibilità”.“Esatto. Per accontentare la Mercedes hanno cacciato l’arbitro del 2021, che si chiamava Michael Masi, accusato per la gestione rocambolesca del finale di Abu Dhabi. Adesso ci sono due direttori di gara che si alternano e sono meno lucidi del vituperato predecessore”.“Quando si è fermata la macchina di Ricciardo in una zona pericolosa, andava esposta la bandiera rossa. Andava ordinata la ripartenza da fermo. Così è stata umiliata la passione di una folla straordinaria”.“Per forza. Paghi il biglietto una fortuna e poi lo spettacolo è in mano a questi incompetenti”.“Sono dispiaciuto perché la F1 è tornata nel cuore della gente e non può essere governata in questo modo”.“Purtroppo sì “.“Perché ancora una volta la Ferrari della domenica era meno veloce della Ferrari del sabato”.“È colpa della Genesi”.“Per il Cavallino era meglio non fosse stata inventata la domenica. Calcola che Leclerc ha fatto otto pole quest’anno, come Schumi nel 2004. E ha vinto appena tre volte!”.“Questa è la sua era. Lui è un Fenomeno e guida una vettura dominante, che gestisce tremendamente meglio le gomme”.“Per una volta potrebbe avere ragione il Max del pallone, inteso come Allegri”.“Il…pilota della Juve ha detto che in realtà il campionato comincia a gennaio, dopo il mondiale in Qatar”.“A parte che considerate le assenze che ha ora alla Signora conviene sia così, in generale in questa fase è importante soprattutto non perdere troppi punti per strada”.“Grande quanto il buco”.“Eh, la mia Inter finora è un mistero avvolto nell’enigma. Non ci fosse stato Handanovic, beccava pure dai granata”.“Può darsi, così come sarà immagino fondamentale il recupero di Lukaku. Ma per ora la Beneamata è una copia, brutta, della squadra di un anno fa. Figurati il paragone con l’Inter di Conte…”