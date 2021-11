“Beh, credo che fra sabato e domenica in Brasile abbia fatto più sorpassi che in tutte le gare precedenti della stagione. Merito anche dell’ultima versione del motore Mercedes, ma ovviamente il pilota e’ straordinario”.“Guarda, questo mondiale sai come finirà?”“Al Var! Pure a Interlagos i Duellanti hanno rischiato la collisione. La tensione è altissima, Max e Lewis si detestano e con due macchine non lontane nelle prestazioni, insomma, vedrai che capiterà ancora qualcosa, tipo Silverstone”.“Non per merito della Ferrari”.“Beh, di buono c’è che Leclerc e Sainz hanno staccato la McLaren tra i costruttori. Ma la vittoria manca da più di due anni e Hamilton e Verstappen da Maranello li vediamo con il binocolo”.“Faccio prima a dire che ci manca già, Vale! Del resto è durato più del Duce, ventisei anni di carriera. Ma più del pilota, che pure è stato grandissimo, a me resterà il ricordo del Rossi come fenomeno socioculturale. Penso che, senza magari rendersene conto, Vale sia stato un antidoto contro la rassegnazione per milioni di italiani”.“Hai fatto bene ad usare il condizionale. Siamo messi male”.“Io ho detto prima che la partita con la Svizzera era più importante della eurofinale di Wembley. Figurati quella di Belfast. Solo che…”“Beh, non siamo più padroni del nostro destino. Dipendiamo anche dal risultato di Svizzera-Bulgaria”.“No, ma non dovevamo ridurci così. Pensa che adesso siamo tutti qui a rimpiangere Immobile, che prima era il capro espiatorio azzurro per definizione”.“Se mettiamo il mio conterraneo Berardi dall’inizio magari bene…”Daniela Bertoni