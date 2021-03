“No”.“Fammi spiegare. Non mi riferisco alla macchina in se’. Per carità, la SF21 esteticamente è un bel vedere e la soluzione cromatica adottata è pure accattivante...”“Allora non mi piace l’approccio alla nuova stagione. Sei la Ferrari, sei storicamente una eccellenza italiana, sei il prototipo di una emozione. Ma se dichiari da subito che l’obiettivo è migliorare il sesto posto (su dieci squadre) nel mondiale dei costruttori, insomma...”“O tafazzismo, magari. Sicuramente sono fatto male io, ma da ferrarista reclamo il diritto a sognare! Non ho l’anello al naso, so bene che la Mercedes è inarrivabile. Ma da Maranello cerca di darmi una prospettiva anche nel breve, dai”.“Capisco, ma così si determina una attesa messianica e io in giro mica vedo il Redentore! Vedi, se sei un team qualunque puoi anche volare rasoterra. Se sei la Ferrari e negli ultimi tre Gp del 2020 conquisti la bellezza di un punto, ho scritto un punto, ecco, io mi aspetto una reazione. Immediata. Mica nel 2022”.“Facciamo che pagherei di tasca mia per sbagliare. Aggiungo, per onestà intellettuale, che non è solo colpa di Mattia Binotto o di Elkann. La Ferrari nel presente paga una prolungata dispersione del suo capitale umano. Dal dopo Schumi, facciamo dal 2009, non si contano gli ingegneri e i manager bruciati dal Cavallino. Non di rado poi li abbiamo ritrovati a vincere in Mercedes, pensa te. Ecco, ricostruire non è semplice. Ma un pizzico di ambizione in più, adesso, sarebbe gradita”.“Commozione pura e tanta tenerezza. Mick me lo ricordo bambino. Per noi ferraristi quel cognome non sarà mai banale. Ma tieni presente una cosa: suo padre correva sempre per vincere. Al figlio, basterà non arrivare ultimo”.“Sì, la Haas, la sua squadra, ha già annunciato che nemmeno svilupperà la macchina, che usa la power unit Ferrari. E questo non è un buon segno nemmeno per Leclerc e Sainz, che pure sono bravissimi. Mettiamola così: Schumi 2 farà un anno di scuola guida. Imparerà. E tra due anni lo giudicheremo”.“Touche’. Ma, appunto, non mi piace”.“Quasi. A me trasmette la sensazione, Lewis, di avere già la testa altrove. Vediamo se Verstappen con la Red Bull riesce a riportarlo sulla terra”.“La McLaren, che era già buona l’anno scorso e che adesso monterà il motore Mercedes”.“Ah, il nostro agente Zero Zero Vettel con la Aston Martin di James Bond! Mah, stavolta la macchina ce l’ha, mica guida ancora la Ferrari del 2020. Bisogna capire come reagisce al fallimento dei sogni in Rosso. Ma Seb è una bella persona, gli faccio tanti auguri di cuore”.“Eh, John Elkann a Maranello non ride e Andrea Agnelli a Torino pure. Tre anni con CR7 in Europa e manco lo straccio di una semifinale. L’operazione si commenta da sola, anche ripensando alle due finali di Allegri senza il portoghese. Comunque, peccato per Inter e Milan”.“Per niente. Avesse eliminato il Porto, la Juve avrebbe disperso energie sul doppio fronte. Adesso le resta il campionato, che rimane apertissimo. Più incerto della mia Formula Uno, sicuro “.di Daniela Bertoni