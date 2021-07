“Sì, ma in senso buono”.“Conosci la mia idea. Io credo che a un Campionissimo non si possa negare il diritto di scegliere il modo e il momento dell’addio. Vale per Vale, Vale anche per Fede. Punto”.“È il suo obiettivo. In batteria è andata male, ma ha salvato la pelle. Secondo me il tempo per entrare tra le migliori otto lo può fare. Ma lasciami aggiungere una cosa”.“C’è un sentimento che non appartiene ai leoni da tastiera e in generale all’italiano medio. Si chiama gratitudine. Ti ricordi quando presunti tifosi del Milan fischiarono Paolo Maldini nel giorno dell’addio? Fu una pagina vergognosa. Mi auguro, qualunque sia l’epilogo, che Federica riceva l’ammirazione che merita”.“Uh, quanta cattiveria! Guarda che l’argento della 4x100 stile libero maschile è un evento storico, ci hanno battuto solo i fenomeni americani, gli eredi di Spitz e di Phelps”.“D’accordo, ma non sarebbe male cercare di cominciare a cambiare la cultura di questo nostro Bel Paese. Io non riesco a considerare un fallimento l’argento di Garozzo nel fioretto o di Diana Bacosi nello skeet. So benissimo che a Rio entrambi avevano vinto, ma questa cosa che conta solo il primo posto, nel calcio e altrove, insomma, è profondamente diseducativa. Posso fare un altro esempio?”“Oggi stavo in piscina. Katie Ledecky, che sta al nuoto come Messi sta al calcio, è stata sconfitta nella finale dei 400 stile libero da una australiana. Gara pazzesca, per inciso. Non è che i media americani la stanno trattando come una fallita”.“Ehi, qua a Tokyo incredibilmente Lukaku è popolarissimo”.“Aspetta. Come ti sto raccontando da qualche giorno, i giapponesi sono tipi curiosi. Stamattina l’autista della navetta per la piscina ha clamorosamente sbagliato strada e si è infilato nella corsia per i camion da trasporto. Un’ora di coda per sette chilometri, dietro Tir che trasportavano chissà cosa. E questo driver non la smetteva più di scusarsi ma noi cronisti eravamo tutti furibondi. Finché il giapponese ha notato che indossavo una maglia dell’Inter e si è messo a dire: Lula, Lula!”“No, no, aveva in mente l’Inter, fidati. Mi ha persino spiegato che la perdita di Conte è gravissima”.“A Tokyo sopportano male l’Olimpiade ma sanno tutto di serie A...”.di Daniela Bertoni