“Valentino Rossi!”“Al Dovi ci arrivo dopo. Come tutti, credo, mi chiedo cosa sia passato per la testa di Vale quando ha capito che era scampato per miracolo ad una disgrazia, innescata dalla carambola tra Zarco e Morbidelli. Tieni presente che parliamo di un signore che ormai ha quarant’anni. Eppure è ripartito e ha quasi sfiorato il podio, lì in Austria. È stato il migliore tra i piloti Yamaha, il nostro eterno Peter Pan. Debbo aggiungere altro?”“Guarda, a volte i vertici della Ducati e della Ferrari mi fanno venire in mente Nanni Moretti, il regista. Che una volta disse in piazza, rivolto ai leader della sinistra: con questi dirigenti non vinceremo mai”.“Insomma, per anni Dovizioso è stato l’unico a creare qualche problema a Marc Marquez, che è un Fenomeno. Quest’anno, con lo spagnolo fuori gioco, potrebbe conquistare il titolo. E a Borgo Panigale lo spingono verso l’uscita. Boh, è incomprensibile”.“Speriamo, ma c’è anche il precedente Vettel a Maranello e mica è incoraggiante, anche se lì dipende tutto dalla macchina, che è una carriola dipinta di Rosso. Per inciso, pochi ci faranno caso, visto che è arrivato solo settimo, eppure Seb a Barcellona ha fatto una grande gara”.“La Mercedes è come il Bayern in Champions. La Ferrari invece sembra, che ne so, la Dinamo Tirana quando viene eliminata ai preliminari”.“Beh, magari il disoccupato Sarri potrebbe fare una telefonata a Guardiola!”.“Di sicuro in Portogallo andrà in scena una finale mai vista. Ma se ci arrivano il Bayern e il Psg restiamo in una logica figlia degli investimenti, del potere economico. Il Lipsia e ovviamente il Lione sono le sorprese e con cinque minuti in meno ci sarebbe stata anche l’Atalanta”.“Un poco sì e magari non è un caso la svolta su Pirlo decisa da Andrea Agnelli”.“Higuain”.“Nessuno dei due”.“Se mi obblighi vendo Ronaldo. È un Campionissimo ma costa troppo, risultati alla mano. Ormai lo hanno capito tutti. Dybala ha il vantaggio dell’età e mi pare, come dire, più juventino dentro”.“No ma ti ho sempre detto che Conte sta facendo un grandissimo lavoro, a prescindere dalle esternazioni celentanesche. E non cambierò giudizio a prescindere dal verdetto della semifinale”.“Venti per cento di chances. Ormai le nostre squadre non vincono un trofeo all’estero da dieci anni, parliamo di una generazione. E ti assicuro che non si tratta di un caso...”.di Daniela Bertoni