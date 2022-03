“ Ehi, frena un attimo! Avesse perso allo stesso modo la nazionale di Mancini contro la Macedonia, ti assicuro che saremmo ancora in giro a sventolare il tricolore, preparandoci per la grande sfida con il Portogallo di Ronaldo. Perché noi avevamo in mente CR7, ci eravamo già messi avanti con il lavoro…”“Ti dico subito che l’olandese conferma di essere un fuoriclasse assoluto. La conquista del mondiale non ha minimamente intaccato la sua fame di gloria. Ma la Ferrari era lì, con Leclerc è stata in lizza per il successo in pratica fino all’ultimo metro. E i dettagli non hanno aiutato Carletto nei momenti decisivi. Ma la macchina c’è e questa è una conferma importantissima, perché il demenziale tracciato di Gedda è totalmente diverso rispetto a quello del Bahrein. Vuoi sapere una cosa?”“Questo sarà un campionato pazzesco. La macchina dei Bibitari e quella di Maranello sono vicinissime sul piano delle prestazioni. La cosa buffa è che sono concettualmente molto diverse, non a caso in quest’ultima gara Verstappen era più veloce di Leclerc sui rettilinei mentre Carletto era nettamente più rapido in curva”.“Ah, saperlo! Di sicuro con molti problemi cardiaci per i tifosi della Ferrari, che aspettavano momenti così da una vita. Trovo anche curioso che nel calcio Mancini non abbia voluto cambiare una squadra vincente e sappiamo com’è andata finire. A Maranello non hanno toccato una squadra perdente e adesso accarezzano questo sogno. Tieni presente che c’è un dato incredibile, oltre al fatto che Leclerc è ancora saldamente in vetta alla classifica del mondiale. Tra i costruttori, la Ferrari da sola ha più punti di Mercedes e Red Bull messe assieme. Allegra follia, se pensi al 2021”.“ Eh, indiscutibilmente la capacità di sviluppare la macchina nell’arco della stagione. Sarà una questione di risorse e anche di abilità progettuale. Poi bisogna vedere se la Mercedes obbliga davvero Hamilton a fare il taxista per tutto il campionato. Anche questo francamente lo trovo incredibile, un po’ come la nostra eliminazione dei mondiali per la seconda volta consecutiva”.“Mi sono tenuto Binotto!”“Seriamente, penso che soltanto il diretto interessato possa sapere cosa è meglio per lui e quindi per la Nazionale. La delusione è stata fragorosa, come ci siamo tutti affannati raccontare ormai abbiamo privato un’intera generazione della gioia del tifo ai Mondiali. Poi sulle cause di questo scempio ci sarebbe da scrivere un libro, perché se dopo la finale di Berlino del 2006 ai mondiali abbiamo perso contro la Slovacchia e contro la Costa Rica, abbiamo pareggiato contro la Nuova Zelanda e quindi abbiamo addirittura smesso di qualificarci, insomma, trovo molto difficile ridurre la spiegazione del tutto a questo malinconico, imbarazzante presente”.“L’avresti mai detto, una estate fa?”di Daniela Bertoni