“Estate orribile! Come diceva Woody Allen, beh, Cristo è morto, Marx è morto e nemmeno io, Binotto e Conte ci sentiamo tanto bene”.“Dalla strettissima attualità Rossa. Al disastro tecnologico, che ormai era appurato, si somma anche l’eccesso di esuberanza di Carletto nella seconda gara austriaca. E buona notte”.“Sicuro, lo ha ammesso subito, il Principe di Montecarlo. Ha sbagliato di brutto e ti lascio immaginare cosa si sarebbe detto se fosse stato il tedesco ad innescare la doppia eliminazione. Rincoglionito! Bollito! Rancoroso! E invece ha toppato il ragazzo”.“Eh, non è il primo episodio, Vettel e Leclerc proprio non si pigliano, non c’è chimica fra loro. Acqua e olio, ecco. È come se CR7 non passasse la palla a Dybala e viceversa. Ma questo è il meno, fidati”.“Nel senso che la macchina proprio non c’è, è un progetto farlocco. Non c’è nemmeno John Elkann, il presidente del Cavallino: non pervenuto, come la temperatura di Ulan Bator. E alla fine il povero Binotto è solo, non ha interlocutori. E si vede, purtroppo. Contro un colosso come Mercedes. Ma star dietro anche alla Alpha Tauri, dai...”.“Insomma, l’ultima Ferrari vincente aveva un leader come presidente, cioè Montezemolo. Aveva le risorse, aveva grandi tecnici, ovviamente aveva Schumi. L’azionista Fiat ci teneva tanto a vincere, eccetera. Adesso, non vedo nulla di paragonabile. La Ferrari non è una azienda come le altre, non è Cnh o la Comau. Ha un’anima, una storia. O la ami e la conosci, oppure guardi solo la quotazione in Borsa. Dopo di che, in pista sprofondi”.“E magari sì. Ha lavorato in gioventù per la Rossa, so che è affezionato alla materia. Ma sta alla Juve e poi ci sono dinamiche dinastiche troppo astruse per noi comuni mortali”.“Era inevitabile. Giocando ogni tre giorni post pandemia, con il caldo che c’è, la Lazio non aveva un organico per reggere il confronto. Infatti ha perso quattro partite, da quando questo strano campionato è ripreso. Solo che tutti parlano di Conte, che ne ha persa una”.“Oh, senti, io da tifoso capisco la disillusione e figurati se sono contento per la figuraccia con il Bologna. Poi magari la Beneamata fa zero punti anche con Toro e Spal, ma è pur vero che intorno all’Inter c’è sempre una esagerazione mediatica spaventosa. Non da oggi. Dunque, la domanda vera e di prospettiva è un’altra: riuscirà Conte a gestire la pressione? O si arrenderà pure lui?”“No. Solo, agli interisti consiglierei di smetterla con la menata del Dna bianconero dell’allenatore. Trapattoni da quale panchina veniva? E Sarri non sta per vincere con la Juve?”.di Daniela Bertoni