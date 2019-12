Leo Turrini, giornalista e scrittore, massimo esperto di Formula 1 e Ferrari, inizia da oggi una serie di colloqui con calciomercato.com: dai motori al calcio, ai temi di costume, si parlerà di tutti, allacciate le cinture!



Caro Leo Turrini, forse il tema che avevamo scelto per inaugurare le nostre conversazioni, il paragone tra CR7 bianconero e LH44 in odor di



Ferrari, beh, magari non sta più in piedi...

“Effetto Riad, dici?”.



Anche, senza contare che a Maranello hanno blindato Leclerc fino al 2024.

“Andiamo con ordine. Una Supercoppa persa non può cambiare il giudizio sulla operazione che portò Ronaldo alla Juve”.



Ah no?

“No, perché Cristiano è stato preso per alzare la Champions”.



E per il business, le magliette, il merchandising.

“Pfui, direbbe Paperino. La Juve non ripagherà mai finanziariamente l’investimento. CR7 bianconero è una scelta, legittima, figlia di una ossessione da risultato. Il resto è schiuma, mica birra”.



Quindi pure Hamilton se venisse in Ferrari dovrebbe vincere e basta.

“Esatto. Ma non dimenticare la grande differenza tra i due casi”.



Beh, sempre di Fenomeni parliamo.

“D’accordo, ma Ronaldo si è aggiunto alla Juve dei 7 scudetti consecutivi. Invece, salvo miracoli nel 2020, LH44 verrebbe in una squadra che vincente non è. Da un pezzo”.



Cattivone...

“La Ferrari non confeziona la miglior monoposto dal 2008. E da tempo non è il team migliore nella gestione delle strategie, eccetera. Quindi le due operazioni sono diverse tra loro. E c’è un’altra grossa differenza. Hai presente Dybala e Leclerc?”.



Vuoi fare un altro paragone?

“La Juve, passando da Allegri a Sarri, ha cercato di liberarsi dell’argentino, almeno così ci hanno raccontato. Invece John Elkann, il suo Dybala, se lo coccola con il rinnovo contrattuale”.



Tradotto?

“Il presidente della Ferrari non è sicuro del sì di LH44 e si cautela con The Chosen One, il Predestinato in stile Star Wars, che poi sarebbe sempre Carletto”.



Ma secondo te, alla fine della fiera, Hamilton si vestirà di Rosso?

“No, a meno che non ami le sfide impossibili”.



E CR7 alzerà quella benedetta Coppa?

“Forse, ma potrebbe dipendere più da Dybala...”.





Daniela Bertoni