Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati in onda su Radio 24 Leo Turrini, giornalista di Formula Uno, ha detto la sua sul probabile addio di Maurizio Arrivabene alla Ferrari e di un suo possibile futuro alla Juventus: “Arrivabene erede di Marotta? Ha il contratto in scadenza con la Ferrari, ho saputo che ci sono voci di un suo possibile approdo alla Juve come amministratore delegato e tutto nasce da qui; lui che già fa parte del Cda della Juve. Se prendesse lui il ruolo di Marotta mi sorprenderei non per il suo rapporto con Agnelli (rapporto super consolidato), ma perché in Ferrari c’è un lavoro da finire“, ha concluso.