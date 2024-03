Turris-Catania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

• Partita: Turris-Catania



• Data: sabato 23 marzo 2024



• Orario: 14.00



• Canale TV: Sky Sport



• Streaming: Sky Go e Now Tv.



Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui Turris-Catania in diretta su Sky GUARDA SU SKY





La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.

, a partireva in scenapresso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, con la sfida tra ladi Gaetanoe ildi Michele. Campani e siciliani sono in piena lotta salvezza, con i padroni di casa che rincorrono proprio gli etnei in ottica playout.Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani, Pugliese, Scaccabarozzi, Siega, Contessa; Jallow, D'Auria.CAFurlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli; Sturaro, Welbeck, Zammarini; Chiarella, Cianci, Cicerelli.