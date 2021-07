Gennaro Tutino è stato indubbiamente tra i protagonisti della Salernitana lo scorso anno per la promozione in Serie A. L'attaccante classe '96 è tornato al Napoli, con cui sarà in ritiro a Dimaro a partire da oggi.



Ma presto Tutino partirà per un'altra esperienza. Negli ultimi giorni era concreta la pista che lo porterebbe in forza al Parma per puntare alla promozione in A. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, la Salernitana potrebbe avere la meglio: c'è stato un incontro tra il direttore sportivo Fabiani e Vincenzo Pisacane, procuratore di Tutino per parlare del calciatore.