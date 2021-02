Il 25 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo o meno. Il messaggio che arriva dalle Regioni è già esplicito: modificare il sistema di divisione per fasce. Come rivela Corriere.it, nelle prossime ore il messaggio potrebbe trasformarsi in un documento da sottoporre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Le proposte sono diverse, quella prevalente - che piace a Speranza - ipotizza "l’Italia in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti". L’allarme degli scienziati dopo il monitoraggio di ieri avrà certamente conseguenze: "Le varianti potrebbero far impennare il numero dei contagi, rimanete a casa".