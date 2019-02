La Gazzetta dello Sport torna sui fatti di Fiorentina-Inter e spiega come Marotta abbia reagito in modo fermo al torto subito.



“Una notte per pensare ancora, provare a far sbollire la tensione e preparare la risposta. Poi ieri mattina l’affondo, con tutta la rabbia nerazzurra che esce fuori: «L’errore di Abisso ha procurato all’Inter un danno notevole, irreparabile, speriamo che non diventi fatale nell’economia della nostra stagione perché sarebbe veramente grave. Un danno che si è consumato nell’epilogo della partita, quindi molto diverso rispetto a un torto che si può subire dopo 5 minuti, quando c’è ancora tanto tempo da giocare. La sfida di Firenze aveva preso una china ben definita, chiara». Il giorno dopo il rigore nato dall’erroraccio dell’arbitro Rosario Abisso che ha dato al 101’ il 3-3 alla Fiorentina, Beppe Marotta torna sulla notte del Franchi. Lo fa con calma ma anche grande fermezza. Niente proteste ufficiali, ma parole taglienti, che vanno dirette al bersaglio: è questo il manifesto dell’Inter di oggi”.