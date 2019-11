I Maldini e il Milan, una storia che continua. Daniel, figlio di Paolo, ha rinnovato, da poco, fino al 2024, con la società rossonera che ha fatto una scelta chiara: nessun prestito a gennaio, c'è voglia di farlo crescere in casa, avvicinandolo pian piano alla Prima Squadra. Tutta la B lo ha chiesto per il prestito, col Milan che, però, rimane fermo sulla sua idea. Il presente di Daniel Maldini è targato rossonero. Un progetto ben chiaro: già la scorsa estate diversi club si sono fatti avanti per il trequartista, classe 2001, che deliziava nelle giovanili. Ma non c'è stato niente da fare.