i nerazzurri dovranno sostituire nel migliore dei modi il partente Milan Skriniar e sanno di doverlo fare con un profilo all’altezza, magari ripartendo da caratteristiche simili, soprattutto se nel futuro ci sarà ancora la difesa a tre come marchio di fabbrica.prestito oneroso con diritto di riscatto, la proposta dell’Inter; prestito oneroso con obbligo di riscatto, la richiesta dei bergamaschi. Così la trattativa si è interrotta ancor prima di entrare nel vivo e alla fine Demiral, suo malgrado, è rimasto agli ordini di Gasperini.Il rapporto tra i due è tutt’altro che idilliaco e questa seconda parte di stagione sembra confermare l’indiscrezione che ormai a Bergamo circola da tempo., dopo che la parentesi Juventus non è andata esattamente come sperava. L’Inter c’era qualche mese fa e c’è ancora, ma da viale della Liberazione non sono assolutamente disposti a cambiare formula.Nessun dubbio sulle qualità tecniche del calciatore, che a Milano piace indiscutibilmente.Insomma,(circa una ventina di milioni di euro),Ecco perché i nerazzurri intendono portare avanti i dialoghi ripartendo ancora una volta da un prestito con diritto, sperando che in questi mesi Percassi abbia potuto cambiare idea anche in virtù del fatto che su 1080 minuti a disposizione da gennaio ad oggi, Gasperini ha utilizzato il difensore per appena 362 minuti. L’Inter c’è, ma porterà avanti l’operazione Demiral solo se il rischio sarà contenuto.