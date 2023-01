Tutta Napoli freme. Il big match tra i partenopei e la Juve, sfida di cartello della prossima giornata di Serie A, si avvicina e lo stadio Diego Armando Maradona è già sold out. Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone, ne ha dato l'annuncio ai microfoni di Radio CRC: “Se il Maradona è sold-out in vista di Napoli-Juventus? Sì, sold-out come spesso capita in questi ultimi mesi. È la sfida delle sfide perché qui non si bada più a tatticismi, la Juventus ha bisogno di vincere se si vuole avvicinare alla capolista, sarà la situazione tattica ideale per il Napoli. Sarà sicuramente una partita di grande interesse”.