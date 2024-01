Tutte le big su Colpani: in quota il Milan precede Juventus e Inter

Tra le sorprese più liete di questo girone di andata appena concluso c’è sicuramente Andrea Colpani, trequartista del Monza già autore di 6 gol e 1 assist. Sul talento in forza alla formazione di Palladino si sta scatenando una vera e propria asta tra le prime tre in classifica della Serie A. Per gli esperti di Goldbet è il Milan il club favorito per l’acquisto di Colpani entro il prossimo 31 gennaio, offerto a quota 4, seguito dalla Juventus, data a 7,50 dai betting analyst, con l’Inter a chiudere il podio a 9 volte la posta, per il mancino classe 1999 già convocato in Nazionale da Spalletti.