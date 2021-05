In queste ore, il quotidiano L'Equipé rivela che non ci sono soltanto Manchester City e Juventus sulle tracce di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo adesso sarebbe finito anche nel mirino del Paris Saint-Germain di Leonardo. Il club neroverde continua a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che guadagna ​700mila euro all’anno ed è sotto contratto fino al 2023.